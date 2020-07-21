В Австрии вернули поголовный масочный режим

Власти Австрии распорядились вернуть обязательное ношение масок в общественных местах: магазинах, банках, почте и т. д. Стране угрожает новая вспышка коронавируса: впервые с мая суточный прирост заболеваемости COVID составил более 100 случаев.

Как сообщил журналистам глава правительства Себастьян Курц, с пятницы также обязательным становится требование на предъявление справки об отсутствии новой легочной инфекции с тех, кто въезжает в страну с эпидемиологически опасных территорий.

При этом Австрия была первой из европейских стран, где отменили самоизоляцию. Выходить из дома без ограничений жителям разрешили еще 1 мая. Потом, 15 июня, отменили требование о всеобщем масочном режиме.