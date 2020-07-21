Хаменеи: Иран надеется, что Ирак прогонит американцев

Тегеран надеется, что власти Ирака в итоге принудят военных США покинуть страну, заявил руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи во вторник встретился с новым премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, для которого поездка в Иран стала первым зарубежным визитом на посту главы правительства.

"Иран не вмешивается в отношения Ирака и США, но ожидает, что иракские друзья знают: присутствие США в любой стране приносит коррупцию и разрушение. Иран ожидает решения от иракского правительства, народа и парламента добиваться изгнания США, потому что их присутствие вызывает нестабильность", - написал Хаменеи в твиттере.

Он подчеркнул, что США, в отличие от Ирана, не волнует благополучие Ирака, и Вашингтону не важно, кто будет иракским премьером, если сам Ирак будет слаб.

Хаменеи также подчеркнул, что у Тегерана никогда не будет намерений вмешиваться во внутренние дела Ирака.