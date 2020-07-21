В Азербайджане еще у двух медиков выявили заражение COVID-19. Также от заболевания скончался сельский врач, сообщает «Спутник Азербайджан».

Вирус был выявлен у заместителя главврача городской поликлиники номер один имени Кязимова в Сабаильском районе Баку Нармин Гасымовой. Состояние врача оценивается как тяжелое, ее лечение проводится в одной из столичных больниц.

Также сообщается о факте инфицирования коронавирусом врача-реаниматолога Эльчина Гамзалиоглу, чье состояние также оценивается как тяжелое. По имеющимся данным, Гамзалиоглу был привлечен к лечению коронавирусных больных в Масаллинской и Астаринской районных центральных больницах.

Между тем сообщается о смерти от COVID-19 заведующего сельским медпунктом в Джалилабадском районе Пирверди Гумбатова. Медик скончался при транспортировке в столицу из центральной районной больницы, где проходил лечение.