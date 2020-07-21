Террориста, захватившего в украинском Луцке автобус с пассажирами, задержали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Анатолий Шарий.

Преступник был захвачен в ходе штурма автобуса силовым спецподразделением. Во время спецоперации были слышны взрыв и выстрелы.

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Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне».

«Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем», — заявил он в своем Facebook. Предположительно, после этого захвативший заложников Максим Кривош отпустил троих человек.

Дважды судимый Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в Сеть заявление с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года — смотреть всем».