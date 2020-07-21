Иран пообещал отомстить США за смерть Сулеймани

Иран не простит американцам убийство генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит им должным образом. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, передает ТАСС.

Хаменеи призвал Ирак пересмотреть свои отношения с США. Он надеется, что в Ираке поймут, кто такие американцы и что в любой стране от их присутствия одни беды и разрушения. При этом иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не вмешивается в отношения Багдада и Вашингтона.

Ранее Иран казнил информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда, указавшего американцам местоположение командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Сулеймани. Приговоренный, по утверждению Тегерана, был связан с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад».