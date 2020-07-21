В Йемене прибавилось сто тысяч беженцев

В Йемене с начала 2020 года из-за проблем с безопасностью, вооруженных столкновений и пандемии свои дома покинули 100 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ).

Авторы доклада привлекли внимание к разрушительным последствиям конфликта, который продолжается в стране уже почти шесть лет.

Только с 30 марта по 18 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) места проживания были вынуждены покинуть десять тысяч человек.

Директор МОМ Криста Ротенштайнер отметила, что условия жизни в Йемене плачевные.