Ильхам Алиев: «Эрдоган сказал, что мы будем вместе до конца»

«В эти дни мы почувствовали очень сильную международную поддержку, которой не было ни в начале 90-х, когда шла война, ни в другой период. Естественно, первая поддержка, первый шаг сделала братская Турция. Уважаемый президент Турции, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал нашу страну, заявив, что он рядом с Азербайджаном. Я выражаю глубокую благодарность своему брату за эту поддержку». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил накануне, 21 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

«В эти дни мы постоянно находимся в контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку и соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Он сказал, что мы будем вместе до конца. Я тоже всегда выражал большое уважение своему другу, брату Реджепу Тайипу Эрдогану. Ни для кого не секрет, как сильно я люблю турецкий народ. Я неоднократно говорил, сегодня в мире нет таких стран, которые были бы настолько близки, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю и наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. В то же время однозначную поддержку Азербайджану выразили и другие высокопоставленные официальные лица Турции, включая министра обороны, министра иностранных дел, членов парламента и общественных деятелей», - сказал президент.