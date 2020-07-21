Фархад Мамедов, отдел информации 00:43

12 июля Вооруженные силы Армении начали преднамеренный и тщательно спланированный интенсивный обстрел из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиций азербайджанских войск и мирных сел в Товузском районе. Массированный минометный огонь со стороны противника продолжался три дня и нанес значительный ущерб имуществу как граждан, так и государства, поскольку пострадали некоторые инфраструктурные объекты.

Несмотря на то, что перестрелка время от времени возобновляется, азербайджанское государство сразу после окончания боев предприняло меры для ликвидации последствий армянской военной провокации. И в этот раз наши граждане не остались один на один с постигшей их бедой. Уже 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района страны армией Армении. Согласно распоряжению, Министерству экономики совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям в кратчайшие сроки поручено оценить ущерб, причиненный гражданскому населению, государственному имуществу, инфраструктурным объектам и представить информацию об этом в Кабинет министров страны. Как сообщает haqqin.az, указание главы государства уже начало реализовываться. Для этого правительством создана Рабочая группа, в которую привлечены специалисты и эксперты, немедленно откомандированные в Товузский район. Непосредственно в населенных пунктах, подвергшихся нападению, специалисты Рабочей группы осматривают и изучают состояние имущества гражданских лиц и государственных объектов, пострадавших от военной агрессии, проводят экспертизы. Уже в ближайшее время будет готова оценка причиненного ущерба.

На следующем этапе на основании подготовленного экспертами оценочного документа правительство составит План мероприятий по устранению ущерба, нанесенного гражданским лицам, жилым районам, государственной и муниципальной собственности, фермерским хозяйствам и инфраструктуре для полного восстановления объектов, поврежденных в результате атаки противника, и скорейшего осуществления ремонтных и строительных работ. План и соответствующие предложения специалистов будут представлены президенту Азербайджана. Однако, согласно первичной оценке, уже сейчас известно, что в результате нападения армянской армии урон понесли шесть сел Товузского района – Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Юхары Ойсюзлю и Ашаги Ойсюзлю. В той или иной степени в них разрушены 35 домов, принадлежащих гражданам. Что касается государственной собственности, то пострадали некоторые газовые и электрические линии, социальная инфраструктура. Работы по устранению ущерба, нанесенного в результате интенсивного обстрела противника, находятся на личном контроле главы государства. Для восстановления жилого фонда, социальной инфраструктуры и разного рода коммуникаций мобилизованы все силы. Можно не сомневаться, что очень скоро жизнь в Товузе вернется в привычное русло. Распоряжение главы государства, незамедлительно начатые работы по его реализации еще раз свидетельствуют, что азербайджанское государство всегда со своими гражданами. Лучшим подтверждением этого является и то, что страна никогда не забывает о тех, кто воевал за территориальную целостность Азербайджана, кто пожертвовал собой ради родной земли. Государство постоянно проявляет заботу о своих солдатах, их семьях. Вот и сейчас, наряду с восстановительными работами, изучаются проблемы членов семей военнослужащих, ставших шехидами в боях на товузском направлении, чтобы оперативно оказать любую нужную помощь, поддержать. Как уже сообщалось, по распоряжению президента Ильхама Алиева семьям погибших генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева предоставлены новые квартиры. Свой вклад в важное для страны дело внесла и первый вице-президент Мехрибан Алиева, поручившая Фонду Гейдара Алиева держать в центре внимания и оказывать всестороннюю помощь всем с 12 семьям погибших в ходе боев в товузском направлении военнослужащих. Сотрудники Фонда посетили семьи шехидов, ознакомились с их нуждами и затруднениями. Незамедлительно были предприняты меры по социальной защите, обеспечению занятости членов семей шехидов, павших в боях в Товузе. Азербайджанское государство в очередной раз показало, что оно надежный гарант жизни и благосостояния своих граждан. Ущерб, причиненный товузцам, очень скоро будет устранен, потому что за гражданами и отважными воинами стоят вся страна и ее руководство.

Надо отметить, что власти Азербайджана и до этих событий держали безопасность и благополучие жителей прифронтовых населенных пунктов в центре своего внимания. В районах прифронтовой зоны восстанавливается и обновляется инфраструктура, строятся новые поселки, создаются фермерские хозяйства и предприятия. В высокогорных селах на границе с Арменией проведены новые дороги и все они газифицированы. Семьи шехидов обеспечиваются жильем. На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям погибших и получившим инвалидность на карабахской войне 7 тысяч 600 квартир и частных домов. Вот и накануне, 21июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны. Решен вопрос и с выделением единовременной материальной помощи семьям погибших в Первой карабахской войне. Каждая из них получила 11 тысяч манатов. Недавний обстрел армянской армией Товузского района - не первый инцидент, когда противник открывал огонь по гражданским объектам и жилым домам в прифронтовой зоне. Это всегда происходило накануне переговоров по урегулирования карабахского конфликта, и каждый раз армянская военщина вела прицельный огонь по мирным азербайджанским селам, срывая переговорный процесс и наращивая напряженность на линии соприкосновения.

В ходе самой масштабной эскалации в апреле 2016 года было то же самое. Противник открыл огонь по селам в Агдамском и Тертерском районах, ущерб был причинен многим жилым домам и гражданским объектам, погибло много простых сельчан – мирных азербайджанских граждан. И тогда азербайджанское государство без промедления приступило к восстановительным работам и устранению ущерба. После завершения апрельских боев село Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе, которое перешло под контроль азербайджанской стороны, стало символом провозглашенного президентом Ильхамом Алиевым «Великого возвращения». Этот населенный пункт буквально возрожден из руин, в которые его превратили армянские оккупанты. Сегодня это наглядный пример того, как азербайджанское государство поддерживает жителей прифронтовых сел. Сейчас Джоджуг Марджанлы современный и благоустроенный населенный пункт, чему стали свидетелями побывавшие здесь иностранные журналисты. Их просто поразило, что готовые, только отстроенные дома-коттеджи были безвозмездно переданы жителям села. Сейчас в Джоджуг Марджанлы уже функционируют несколько новых предприятий - завод по переработке кормов, теплицы и пчеловодческие фермы, инкубатор.