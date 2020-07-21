Сразу же после июльской войны: Азербайджан восстанавливает разрушенные села наши подробности

Фархад Мамедов, отдел информации

12 июля Вооруженные силы Армении начали преднамеренный и тщательно спланированный интенсивный обстрел из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиций азербайджанских войск и мирных сел в Товузском районе. Массированный минометный огонь со стороны противника продолжался три дня и нанес значительный ущерб имуществу как граждан, так и государства, поскольку пострадали некоторые инфраструктурные объекты.

По указанию Ильхама Алиева бригада Министерства экономики прибыла в Товуз и изучает обстановку

Несмотря на то, что перестрелка время от времени возобновляется, азербайджанское государство сразу после окончания боев предприняло меры для ликвидации последствий армянской военной провокации. И в этот раз наши граждане не остались один на один с постигшей их бедой. Уже 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района страны армией Армении.

Согласно распоряжению, Министерству экономики совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям в кратчайшие сроки поручено оценить ущерб, причиненный гражданскому населению, государственному имуществу, инфраструктурным объектам и представить информацию об этом в Кабинет министров страны.

Как сообщает haqqin.az, указание главы государства уже начало реализовываться. Для этого правительством создана Рабочая группа, в которую привлечены специалисты и эксперты, немедленно откомандированные в Товузский район.

Непосредственно в населенных пунктах, подвергшихся нападению, специалисты Рабочей группы осматривают и изучают состояние имущества гражданских лиц и государственных объектов, пострадавших от военной агрессии, проводят экспертизы. Уже в ближайшее время будет готова оценка причиненного ущерба.

После обстрела армянской артиллерии

На следующем этапе на основании подготовленного экспертами оценочного документа правительство составит План мероприятий по устранению ущерба, нанесенного гражданским лицам, жилым районам, государственной и муниципальной собственности, фермерским хозяйствам и инфраструктуре для полного восстановления объектов, поврежденных в результате атаки противника, и скорейшего осуществления ремонтных и строительных работ. План и соответствующие предложения специалистов будут представлены президенту Азербайджана.

Однако, согласно первичной оценке, уже сейчас известно, что в результате нападения армянской армии урон понесли шесть сел Товузского района – Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Юхары Ойсюзлю и Ашаги Ойсюзлю. В той или иной степени в них  разрушены 35 домов, принадлежащих гражданам. Что касается государственной собственности, то пострадали некоторые газовые и электрические линии, социальная инфраструктура.

Работы по устранению ущерба, нанесенного в результате интенсивного обстрела противника, находятся на личном контроле главы государства. Для восстановления жилого фонда, социальной инфраструктуры и разного рода коммуникаций мобилизованы все силы. Можно не сомневаться, что очень скоро жизнь в Товузе вернется в привычное русло.

Распоряжение главы государства, незамедлительно начатые работы по его реализации еще раз свидетельствуют, что азербайджанское государство всегда со своими гражданами. Лучшим подтверждением этого является и то, что страна никогда не забывает о тех, кто воевал за территориальную целостность Азербайджана, кто пожертвовал собой ради родной земли. Государство постоянно проявляет заботу о своих солдатах, их семьях. Вот и сейчас, наряду с восстановительными работами, изучаются проблемы членов семей военнослужащих, ставших шехидами в боях на товузском направлении, чтобы оперативно оказать любую нужную помощь, поддержать. Как уже сообщалось, по распоряжению президента Ильхама Алиева семьям погибших генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева предоставлены новые квартиры.

Свой вклад в важное для страны дело внесла и первый вице-президент Мехрибан Алиева, поручившая Фонду Гейдара Алиева держать в центре внимания и оказывать всестороннюю помощь всем с 12 семьям погибших в ходе боев в товузском направлении военнослужащих. Сотрудники Фонда посетили семьи шехидов, ознакомились с их нуждами и затруднениями. Незамедлительно были предприняты меры по социальной защите, обеспечению занятости членов семей шехидов, павших в боях в Товузе.

Азербайджанское государство в очередной раз показало, что оно надежный гарант жизни и благосостояния своих граждан. Ущерб, причиненный товузцам, очень скоро будет устранен, потому что за гражданами и отважными воинами стоят вся страна и ее руководство.

Сотрудники Рабочей группы изучают последствия нанесенного ущерба в каждом доме

Надо отметить, что власти Азербайджана и до этих событий держали безопасность и благополучие жителей прифронтовых населенных пунктов в центре своего внимания. В районах прифронтовой зоны восстанавливается и обновляется инфраструктура, строятся новые поселки, создаются фермерские хозяйства и предприятия. В высокогорных селах на границе с Арменией проведены новые дороги и все они газифицированы.

Семьи шехидов обеспечиваются жильем. На сегодняшний день Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям погибших и получившим инвалидность на карабахской войне 7 тысяч 600 квартир и частных домов. Вот и накануне, 21июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

Решен вопрос и с выделением единовременной материальной помощи семьям погибших в Первой карабахской войне. Каждая из них получила 11 тысяч манатов.

Недавний обстрел армянской армией Товузского района - не первый инцидент, когда противник открывал огонь по гражданским объектам и жилым домам в прифронтовой зоне. Это всегда происходило накануне переговоров по урегулирования карабахского конфликта, и каждый раз армянская военщина вела прицельный огонь по мирным азербайджанским селам, срывая переговорный процесс и наращивая напряженность на линии соприкосновения.

Армянская армия точечными ударами стреляла по населенным пунктам

В ходе самой масштабной эскалации в апреле 2016 года было то же самое. Противник открыл огонь по селам в Агдамском и Тертерском районах, ущерб был причинен многим жилым домам и гражданским объектам, погибло много простых сельчан – мирных азербайджанских граждан. И тогда азербайджанское государство без промедления приступило к восстановительным работам и устранению ущерба. 

После завершения апрельских боев село Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе, которое перешло под контроль азербайджанской стороны, стало символом провозглашенного президентом Ильхамом Алиевым «Великого возвращения». Этот населенный пункт буквально возрожден из руин, в которые его превратили армянские оккупанты. Сегодня это наглядный пример того, как азербайджанское государство поддерживает жителей прифронтовых сел. Сейчас Джоджуг Марджанлы современный и благоустроенный населенный пункт, чему стали свидетелями побывавшие здесь иностранные журналисты. Их просто поразило, что готовые, только отстроенные дома-коттеджи были безвозмездно переданы жителям села. Сейчас в Джоджуг Марджанлы уже функционируют несколько новых предприятий - завод по переработке кормов, теплицы и пчеловодческие фермы, инкубатор.

За кратчайшее время правительство Азербайджана возродило освобожденное в апрельской войне село Джоджуг Марджанлы

А всего на устранение ущерба, причиненного мирным гражданам в ходе апрельских боев, Агдамскому и Тертерскому районам было выделено по 3 миллиона манатов, и строительство и восстановление домов и социальных объектов было завершено за шесть месяцев. В Тертере четыре разрушенных дома были отстроены заново, а восемь отремонтированы и полностью восстановлены. Еще 19 жилищ сельчан капитально отремонтировано, а в 231 доме был проведен текущий ремонт. Помимо этого, в городской школе №6 в Теретере и в школе села Газьян был проведен капитальный ремонт.

В Агдамском районе были заново построены 8 разрушенных домов, восстановлены 15 домов, в 27 домах был проведен капитальный ремонт, а в 693 устранены различные недостатки. Отремонтированы также школа и два детских сада.

И сейчас, как и три года назад, весь процесс восстановления разрушенных противником сельских хозяйств и объектов находится под личным контролем главы государства. Как и тогда, чтобы в кратчайшие сроки завершить восстановительные работы, мобилизованы все силы.

Отметим, что наряду с работами по инфраструктуре в прифронтовых селах у азербайджанского государства есть долговременная программа по восстановлению населенных пунктов, которые будут освобождены от вражеской оккупации. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что на освобожденных территориях, в городах и селах, подвергшихся армянскому вандализму, сразу начнутся работы, и они будут полностью восстановлены.

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