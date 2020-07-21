Анар Алекперов подробно рассказал присутствующим о работе, проделанной Оперативным штабе при Кабинете министров в соответствии с рекомендациями и указаниями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов в Центре Гейдара Алиева встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей. Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи обсуждались проделанная в стране работа по борьбе с пандемией коронавируса и дальнейшие шаги в этом направлении, а также события, произошедшие на товузском участке азербайджано-армянской государственной границы, и другие вопросы.

Он сообщил, что в результате предпринятых целенаправленных и последовательных шагов удалось существенно снизить число инфицированных COVID-19 в Азербайджане. Большую поддержку своим азербайджанским коллегам сегодня оказывают и зарубежные специалисты. Анар Алекперов также подчеркнул роль частного сектора и реакцию его представителей на вызовы государства.

По его словам, зарубежные эксперты неоднократно подчеркивали четкую и верную работу Азербайджана в борьбе с пандемией. Все это дает основание говорить о том, что Азербайджан вскоре решит эту сложную проблему, но для этого необходимо быть сплоченными и ответственными. Говоря о постепенном смягчении режима карантина, А. Алекперов подчеркнул необходимость целенаправленных шагов, солидарности граждан с государством и поддержки средств массовой информации и представителей общественности в деле устранения угрозы повторного распространения пандемии.

На встрече также обсуждались последние события на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района. Было подчеркнуто, что народ продемонстрировал высокий уровень патриотизма и боевого духа на фоне очередной провокации со стороны Армении.

Также было отмечено, что солидарность с Родиной проявили живущие в разных странах мира азербайджанцы, которые объединились, чтобы рассказать правду о происходящем. К сожалению, сегодня есть и те, кто пытается внушить людям страх и панику, действуя в социальных сетях. И чтобы остановить их и предотвратить подобное, нужно мобилизовать все ресурсы. Мнение людей, ведущих активную общественную жизнь, в этом смысле может оказаться весьма полезным и важным.

Выступившие на встрече писатели, члены семей шехидов, журналисты, депутаты, юристы и художники поблагодарили помощника президента Азербайджана за организацию встречи в таком формате. Они также высказали свои мнения и предложения по всем озвученным на встрече вопросам, которые сегодня волнуют большинство граждан страны. Было подчеркнуто, что Азербайджан как государство, находящееся в состоянии войны, должен применять эффективные механизмы для предотвращения провокаций в социальных сетях.