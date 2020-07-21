Ильхам Алиев руководству Армении: «Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет»

«После того, как мы нанесли Армении сокрушительный удар, они сразу же побежали за защитой в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Требовали, чтобы ОДБК выступила с заявлением, осуждающим Азербайджан». Как сообщает АзерТАдж, об этом накануне, 21 июля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

«Они не смогли добиться этого, никакого заявления не последовало. Просто в связи с этим инцидентом был дан комментарий из общих слов, и все. Но должен сказать, что членами ОДКБ являются 6 стран. Из них три посредством международных организаций поддержали Азербайджан. Казахстан и Кыргызстан, входящие как в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, так и в ОДКБ, поддержали нас через Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Беларусь представлена в Движении неприсоединения. Присоединившись к заявлению Движения неприсоединения, она тоже поддержала нас. То есть три из шести стран однозначно поддержали Азербайджан.

Иначе и быть не могло, так как мы друзья с ними, они могут доверять нам и в хорошие, и в трудные дни. Это во-первых. Во-вторых, пусть трусливое руководство Армении вспомнит, как оскорбило ОДКБ, у которой просила помощи, как без всякого согласования с другими странами арестовало ее генерального секретаря. Выступило против назначения представителя Беларуси новым генеральным секретарем ОДКБ. Целый год не давало ему возможности приступить к работе. Что случилось, в то время ОДКБ была плохой, ты оскорблял ее, а сейчас умоляешь ее о помощи. Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет», - сказал президент.