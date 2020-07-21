Ильхам Алиев: «Нет необходимости в объявлении всеобщей мобилизации»

«В тот день всего 150 человек добровольно пришли в отделения Госслужбы по мобилизации и воинскому призыву. Но после моих слов, не прошло и недели, как записались уже около 50 тысяч человек. Около 50 тысяч граждан Азербайджана, абсолютное большинство которых молодые люди, обратились в Госслужбу по мобилизации и военному призыву и оставили свои имена и адреса, чтобы защищать Родину. Я благодарен им». Как сообщает АзерТАдж, об этом накануне, 21 июля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

«Вот это и есть азербайджанский народ, это и есть азербайджанская молодежь. А не те, кто ломает двери и стекла в Милли Меджлисе. Вот это азербайджанская молодежь, которая сегодня готова идти на смерть в Карабахе. Я еще раз хочу поблагодарить их родителей. Они вырастили достойных детей для нашего народа и государства. Еще раз хочу сказать, что азербайджанская армия сегодня способна выполнить любую задачу. Она полностью укомплектована, и если понадобится дополнительная живая сила, то, конечно, мы используем это. Пока нет никакой необходимости в объявлении мобилизации. Если понадобится, то она будет. Я уже говорил и хочу еще раз сказать, мы знаем, что нужно делать и когда нужно делать. Мы не откажемся от нашей политики. Наша политика опирается на международное право и историческую справедливость, и мы добьемся желаемого», - сказал президент.