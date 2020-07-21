В Брюсселе завершились необычно долгие переговоры лидеров стран ЕС, на которых обсуждались формы и размеры фонда восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса. Двадцати семи главам государств и правительств понадобилось целых пять дней, чтобы выработать общую позицию. Первоначально планировалось, что переговоры займут два дня.

С такой оценкой нельзя не согласиться. Евросоюз выделил на поддержку экономики стран-членов огромную сумму в 750 миллиардов евро. Она должна помочь ЕС не свалиться в экономическую депрессию после тяжелого удара, который нанесла по деловой активности пандемия. И надо отметить, что это не только внутреннее дело Европы: для глобальных рынков оживление этого мощного игрока сыграет, безусловно, позитивную роль. Мировая экономика нуждается в таком стимуле, особенно в условиях, когда в США пока не видно конца и края разбушевавшейся эпидемии, а Китай выходит из спада далеко не теми темпами, которые от него ожидались.

Общая сумма помощи будет разделена на 390 миллиардов, которые будут выделены в качестве безвозвратных грантов, а еще 360 миллиардов евро выдадут в форме кредитов. Первоначально предлагалось на гранты зарезервировать 500 миллиардов, но несколько стран выступили за более скромный вариант.

Это была первая за пять месяцев личная встреча лидеров Евросоюза: контакты перешли на дистанционную форму из-за эпидемиологических ограничений. Но страны ЕС, в первую очередь Италия и Испания, тяжело пораженные инфекцией в начале весны, к середине лета в целом обуздали распространение коронавируса, что позволило организовать саммит и обговорить планы на будущее лицом к лицу.

Именно Италия и Испания будут главными получателями помощи. Италии выделят 209 миллиардов евро, Испании 140 миллиардов. Чтобы понять, насколько это существенная сумма, достаточно знать, что она составляет 11,2% ВВП Испании в 2019 году.

Высоко не только экономическое, но и политическое значение саммита и его решений. Когда разразилась эпидемия и национальные правительства кинулись предпринимать меры по борьбе с ней, структуры Евросоюза подвергались серьезной критике: дескать, где же Брюссель в этой чрезвычайной ситуации? Разве не оказался он бесполезен, когда каждая страна стала спасаться сама по себе? Но самое тяжелое испытание Европы после Второй мировой войны показало, что европейская солидарность не является мифом. Тем более, что впервые ЕС противостоит кризису в сокращенном составе, Британия покинула ряды Союза. Но Германия и Франция, на которые сейчас выпала ведущая роль, справились со своими лидерскими задачами.

Нынешняя ситуация показала привлекательность членства в ЕС, которая была поставлена под сомнение Великобританией, взявшей курс на выход. В национальных столицах могут бурчать по поводу политики Брюсселя, но отказываться от сотрудничества с ним никто не хочет, ввиду очевидной выгоды, которая, как в этом случае, выражается в приятных круглых цифрах.