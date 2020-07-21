Практически с самого начала пандемии Армения на Южном Кавказе лидирует по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Ситуация с распространением приобретает там масштабы национального бедствия, учитывая, что население страны составляет всего-то 2,9 миллиона человек. Недавно это признал и премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы дошли до критической точки, шагаем сквозь ад», - заявил он, добавив, что люди умирают еще и от того, что в реанимации и в специализированных ковид-отделениях больниц нет мест.

По официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на сегодня превышает 35 тысяч. Однако официальным цифрам в Армении давно никто не верит. А как верить, если сам Пашинян месяц назад разместил в соцсети некоторые «аналитические данные», согласно которым в Армении на тот момент было 100 тысяч зараженных. Правда, этот пост очень быстро исчез из Сети. Как за последние дни во всех армянских национальных ресурсах исчезли данные о количестве протестированных. Данные о количестве инфицированных публикуются, а вот об ежедневно протестированных – нет. Хотя, когда армянские власти публиковали данные о гражданах, прошедших тест, ежедневно у около 25 процентов протестированных выявлялся коронавирус. После 10 июля общественности предоставляется информация лишь о заболевших гражданах. К примеру, 10 июля у 2050 протестированных было выявлено 557 новых случаев заражения (ссылка на газету «Аравот»).

С другой стороны, ограниченные медицинские ресурсы страны не позволяют проводить объективную оценку. Ежедневно здесь в лучшем случае проводят всего по две тысячи тестов, 30-40 процентов из которых оказываются положительными. К тому же вовсю распространяется информация самого противоречивого толка. Сначала ни власти, ни даже врачи не желали признавать серьезность ситуации. Пока не заболел сам премьер все разговоры о коронавирусе переводил в шутку и уверял, что бессимптомно переболеть коронавирусом равносильно «естественной прививке» и он даже готов пройти через это. Правда, переболев, подопытный премьер заговорил по-другому. Видимо, «естественная прививка» Пашиняну не очень понравилось. А к тому времени число заболевших перевалило за 20 тысяч (официально), и тогда глава государства стал сравнивать ситуацию с сущим адом.

Но прежние заявления его и членов премьерской команды сделали свое дело – правилам карантина население подчиняться отказывалось. К тому же страну просто засыпали разного рода конспирологические теории об искусственном происхождении ковида и намеренном заражении населения земли.

Как утверждает ереванский журналист Элен Бабаян в своей статье для «Ленты.ру, «в ряде случаев дезинформацию о коронавирусе распространяют сами медики, сознательно или в силу профнепригодности — неизвестно. Например, бывший член совета старейшин Еревана Марине Хачатрян, врач по образованию, говорит, что коронавирус — биологическое оружие, разработанное с далеко идущими целями».