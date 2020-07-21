Игра называется "армянский коронавирус" наши заметки
Практически с самого начала пандемии Армения на Южном Кавказе лидирует по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Ситуация с распространением приобретает там масштабы национального бедствия, учитывая, что население страны составляет всего-то 2,9 миллиона человек. Недавно это признал и премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Мы дошли до критической точки, шагаем сквозь ад», - заявил он, добавив, что люди умирают еще и от того, что в реанимации и в специализированных ковид-отделениях больниц нет мест.
По официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на сегодня превышает 35 тысяч. Однако официальным цифрам в Армении давно никто не верит. А как верить, если сам Пашинян месяц назад разместил в соцсети некоторые «аналитические данные», согласно которым в Армении на тот момент было 100 тысяч зараженных. Правда, этот пост очень быстро исчез из Сети. Как за последние дни во всех армянских национальных ресурсах исчезли данные о количестве протестированных. Данные о количестве инфицированных публикуются, а вот об ежедневно протестированных – нет. Хотя, когда армянские власти публиковали данные о гражданах, прошедших тест, ежедневно у около 25 процентов протестированных выявлялся коронавирус. После 10 июля общественности предоставляется информация лишь о заболевших гражданах. К примеру, 10 июля у 2050 протестированных было выявлено 557 новых случаев заражения (ссылка на газету «Аравот»).
С другой стороны, ограниченные медицинские ресурсы страны не позволяют проводить объективную оценку. Ежедневно здесь в лучшем случае проводят всего по две тысячи тестов, 30-40 процентов из которых оказываются положительными. К тому же вовсю распространяется информация самого противоречивого толка. Сначала ни власти, ни даже врачи не желали признавать серьезность ситуации. Пока не заболел сам премьер все разговоры о коронавирусе переводил в шутку и уверял, что бессимптомно переболеть коронавирусом равносильно «естественной прививке» и он даже готов пройти через это. Правда, переболев, подопытный премьер заговорил по-другому. Видимо, «естественная прививка» Пашиняну не очень понравилось. А к тому времени число заболевших перевалило за 20 тысяч (официально), и тогда глава государства стал сравнивать ситуацию с сущим адом.
Но прежние заявления его и членов премьерской команды сделали свое дело – правилам карантина население подчиняться отказывалось. К тому же страну просто засыпали разного рода конспирологические теории об искусственном происхождении ковида и намеренном заражении населения земли.
Как утверждает ереванский журналист Элен Бабаян в своей статье для «Ленты.ру, «в ряде случаев дезинформацию о коронавирусе распространяют сами медики, сознательно или в силу профнепригодности — неизвестно. Например, бывший член совета старейшин Еревана Марине Хачатрян, врач по образованию, говорит, что коронавирус — биологическое оружие, разработанное с далеко идущими целями».
И дезинформация, по мнению Бабаян, распространяется не только отдельно взятыми людьми, но и целыми организациями. Так, сайт Medmedia.am, который был открыт в том числе на средства американского гранта по линии Госдепа, которым руководит врач Геворк Григорян, буквально специализируется на распространении теорий заговора и «злых прививок».
То есть одни прорицатели отрицают или занижают опасность нового коронавируса, а другие, уверяя в его преднамеренном создании и распространении, убеждают в бесполезности каких бы то ни было методов защиты – мол, спастись никому все равно не удастся. Неудивительно поэтому, что армянская общественность в основной своей массе не особо следовала установкам первого карантина, введенного, кстати, с опозданием, ни ограничениям режима чрезвычайного положения (ЧП), который действовал до 13 июля, ни разумным призывам врачей-профессионалов не собираться группами, носить маски и соблюдать дистанцию…
К нарушителям карантинного режима каких-либо существенных санкций не применялось, а масштабы нарушений, судя по фото с толпами людей на улицах Еревана, были такими, что штрафовать и задерживать надо было больше половины населения страны.
И на этом фоне Минздрав Армении выступил позавчера с заявлением, которое оповещало прямо-таки о победе над вирусом в стране. Согласно официальным данным, 20 июля в Армении было выявлено всего 104 случая заражения коронавируса, причем неделей ранее этот показатель был выше в 5-6 раз. Конечно, ни о какой победе над коронавирусом в Армении речи не идет. Все дело в том, что позавчера в Армении был проведен всего 391 тест на коронавирус, почти треть из которых выдала положительный результат. Если завтра в Армении провести 10-20 тысяч тестов на коронавирус, то число выявленных заболевших резко вырастет на 5-6 тысяч.
Увы, есть все основания полагать, что в реальности дела обстоят гораздо хуже, а «победные» данные - не более чем очередной «арменикум» - фирменный армянский фейк о невероятных открытиях и достижениях.
Фальсификация всех и всяческих сведений давно стала в этой стране государственной политикой. Во-первых, чтобы обмануть собственный народ, убеждая его в мифическом величии нации и отвлекая от уже наступившего коллапса в экономике, а с другой стороны – заверить мировую общественность, что в стране все идет своим путем – все довольны и счастливы, только надо чуть-чуть помочь финанасово.
Такую же фейковую статистику представляет Армения и по числу погибших в противостоянии на азербайджанской границе, хотя на самом деле и на военном, и на коронавирусном фронте страна терпит поражение и несет значительные жертвы.