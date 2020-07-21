Халг Банк обнародовал итоги первого полугодия

Объем активов одного из крупных частных банков страны, OAO Халг Банк по итогам второго квартала 2020 года составил 2 168,97 млн манатов. Совокупный капитал банка продемонстрировал рост на 7,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 428,90 млн манатов.

По сравнению с итогами первого полугодия 2019 года объем кредитного портфеля вырос на 2,83%, составив на 1 июля текущего года 1 565,77 млн манатов. Депозитные средства клиентов, размещенные в Халг Банке, за этот период увеличились на 2,96% и составили 1 430,99 млн манатов.

Чистые процентные доходы банка по отношению к итогам аналогичного отчетного периода прошлого года выросли на 6,46% и достигли 40,79 млн манатов, операционная прибыль показала прирост - 31,91% и составила 31,14 млн манатов.

Банк завершил первое полугодие с чистой прибылью 17,18 млн манатов, это на 9,67% выше аналогичного показателя на конец второго квартала 2019 года.

Итоги шести месяцев 2020 года финансовой деятельности Халг Банка подтверждают статус одного из лидеров банковского сектора и дают основания полагать о сильных позициях в банковской отрасли страны.