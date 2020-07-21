Вашингтон повернулся к Еревану задом: Армения – военный агрессор! актуальный комментарий
Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку относительно внутренне перемещенных лиц в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове.
«Речь идет о представлении Конгрессу, после согласования с Госсекретарем США и министром обороны, отчета о гражданах, которые были перемещены с оккупированных территорий Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, а также убиты на этих территориях», - пояснила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В Ереване уже говорят о том, что «никогда еще не было такой антиармянской резолюции», негодуют, паникуют и резонно опасаются, что это «станет серьезным прецедентом и головной болью, значительно повлияв также на перспективу включения в другие документы, в том числе международные».
Вопрос о том, что это является логичным финалом авантюрной и амбициозной политики Еревана – даже, разумеется, и не ставится. По всей видимости, скоро мы услышим о международном антиармянском заговоре, в котором против многострадального армянского народа сомкнулись мировые державы. Право, интересно будет почитать, куда уж там коварству масонов до всемирной лиги армянофобов.
А ведь тревожный звоночек о том, что Белый дом может пересмотреть свое традиционно лояльное отношение к Армении, прозвучал еще в декабре 2019 года, когда администрация президента США Дональда Трампа отклонила резолюцию Сената №150 о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи. Которая, замечу, была принята Сенатом единогласно.
Уже тогда Ереван должен был бы задуматься о том, что времена меняются. И для него маятник международного отношения к Армении качнулся в обратную сторону – от потакания армянским капризам к строгим требованиям более ответственного поведения на международной арене.
А из этого с неизбежностью следовало, что рано или поздно дотошные американцы начнут аудит в отношении того, что Ереван творил в последние десятилетия – включая сюда и оккупацию территории Азербайджана, и всего прочего, вплоть до тех серых схем, которые Армения крутила с Ираном в обход американских санкций.
«Нас это не касается, нас не тронут, как мы есть глубоко пострадавшие от случившегося более века назад геноцида», - с привычным высокомерием и уверенностью в собственной исключительности решили в Ереване, - «с убогих спроса нет!» После чего продолжили прыжки с зажженным факелом на пороховом складе, умудряясь на ровном месте портить отношения и с Вашингтоном, и с Москвой.
Кульминация наступила в ходе «июльской войны». Еще 13 июля Морган Ортагус, официальный представитель госдепартамента США, выступил с требованием к сторонам «немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые линии связи между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации». Что, разумеется, относилось в первую очередь к Еревану, как главному инициатору конфликта.
Чем на это ответила армянская сторона? Совершенно верно – откровенным и циничным игнорированием американской озабоченности. И хотя Вашингтону до Армении особого дела-то и нет – но вот этот игнор там многих задел, со сверхдержавой, немало сделавшей для нынешней когорты армянских политиков, так обращаться все же не стоит.
Но закусивший удила Ереван на этом не остановился. «Июльская война», армянский МИД взывает к ОДКБ – а местный парламент голосует за ограничение вещания российских каналов, как представляющих угрозу национальной безопасности Армении.
Тут уж давние подозрения в неадекватности армянских властей у иностранных политиков и общественности переросли в полную уверенность. После чего все предыдущие усилия армянского лобби что в Москве, что в Вашингтоне пошли прахом. Маргарита Симоньян еще кричала раненой чайкой: «Что ж вы там в Ереване творите», но выводы уже были сделаны.
И потому глава комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей, вопреки ожесточенному сопротивлению в Конгрессе армянского лобби, провел эти поправки, вызвав стенания сначала в местном Армянском национальном комитете (ANCA), а чуть позже – и в самом Ереване.
И тут самое время сказать еще об одном, чисто внутриамериканском факторе, ставший дополнительным стимулом охлаждения армянофилии в США – поведение отдельных представителей местной диаспоры.
После известных событий и акций BLM, которые справедливо расцениваются некоторыми как атака демократов на Трампа, в Белом доме весьма нервно реагируют на попытки педалировать темы расовой и национальной дискриминации в самих Штатах.
А здесь армянская диаспора если и не в лидерах, то, безусловно, в топе. В Америке прекрасно помнят нашумевшие истории о том, что в марте 2012 года трое из пяти сотрудников департамента полиции Глендейла армянского происхождения подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес иск против своего отдела полиции, который обвиняли в расовой дискриминации после вынесенных им дисциплинарных взысканий. Двое их коллег, не совершавших дисциплинарных проступков, очевидно этой «дискриминации» не заметили.
В том же году ассистент хирурга Ани Чопурян, выпускница Калифорнийского университета и Йельского университета, буквально на ровном месте «содрала» со своих коллег по больнице 168 миллионов долларов, подав на них иск за расовую и гендерную дискриминацию.
Я привел только два громких случая восьмилетней давности, но на самом деле их гораздо больше, и они продолжаются. Как вам такой факт, что по результатам опросов социологов, примерно 77% американцев армянского происхождения, родившихся в США, чувствовали, что их подвергли дискриминации при получении работы, а 80% положительно ответили на вопрос, чувствовали ли они на себе дискриминацию при поступлении в учебные заведения.
Американский истеблишмент эти настроения не могут не тревожить, они-то ожидали несколько иного отношения, хотя бы в знак признательности за проармянскую политику – но это не в случае с данной диаспорой.
А потому Вашингтон вполне демонстративно решил «приморозить» армянское лобби. И, думается, это только начало изменения отношений к Еревану, причем – не только в США.