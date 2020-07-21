Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:40

Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку относительно внутренне перемещенных лиц в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове. «Речь идет о представлении Конгрессу, после согласования с Госсекретарем США и министром обороны, отчета о гражданах, которые были перемещены с оккупированных территорий Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, а также убиты на этих территориях», - пояснила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. В Ереване уже говорят о том, что «никогда еще не было такой антиармянской резолюции», негодуют, паникуют и резонно опасаются, что это «станет серьезным прецедентом и головной болью, значительно повлияв также на перспективу включения в другие документы, в том числе международные».

Вопрос о том, что это является логичным финалом авантюрной и амбициозной политики Еревана – даже, разумеется, и не ставится. По всей видимости, скоро мы услышим о международном антиармянском заговоре, в котором против многострадального армянского народа сомкнулись мировые державы. Право, интересно будет почитать, куда уж там коварству масонов до всемирной лиги армянофобов. А ведь тревожный звоночек о том, что Белый дом может пересмотреть свое традиционно лояльное отношение к Армении, прозвучал еще в декабре 2019 года, когда администрация президента США Дональда Трампа отклонила резолюцию Сената №150 о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи. Которая, замечу, была принята Сенатом единогласно. Уже тогда Ереван должен был бы задуматься о том, что времена меняются. И для него маятник международного отношения к Армении качнулся в обратную сторону – от потакания армянским капризам к строгим требованиям более ответственного поведения на международной арене. А из этого с неизбежностью следовало, что рано или поздно дотошные американцы начнут аудит в отношении того, что Ереван творил в последние десятилетия – включая сюда и оккупацию территории Азербайджана, и всего прочего, вплоть до тех серых схем, которые Армения крутила с Ираном в обход американских санкций.

«Нас это не касается, нас не тронут, как мы есть глубоко пострадавшие от случившегося более века назад геноцида», - с привычным высокомерием и уверенностью в собственной исключительности решили в Ереване, - «с убогих спроса нет!» После чего продолжили прыжки с зажженным факелом на пороховом складе, умудряясь на ровном месте портить отношения и с Вашингтоном, и с Москвой. Кульминация наступила в ходе «июльской войны». Еще 13 июля Морган Ортагус, официальный представитель госдепартамента США, выступил с требованием к сторонам «немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые линии связи между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации». Что, разумеется, относилось в первую очередь к Еревану, как главному инициатору конфликта. Чем на это ответила армянская сторона? Совершенно верно – откровенным и циничным игнорированием американской озабоченности. И хотя Вашингтону до Армении особого дела-то и нет – но вот этот игнор там многих задел, со сверхдержавой, немало сделавшей для нынешней когорты армянских политиков, так обращаться все же не стоит. Но закусивший удила Ереван на этом не остановился. «Июльская война», армянский МИД взывает к ОДКБ – а местный парламент голосует за ограничение вещания российских каналов, как представляющих угрозу национальной безопасности Армении. Тут уж давние подозрения в неадекватности армянских властей у иностранных политиков и общественности переросли в полную уверенность. После чего все предыдущие усилия армянского лобби что в Москве, что в Вашингтоне пошли прахом. Маргарита Симоньян еще кричала раненой чайкой: «Что ж вы там в Ереване творите», но выводы уже были сделаны.