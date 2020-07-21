ООН бьет тревогу: Земля за 30 лет потеряла 178 млн гектаров леса

Самый большой ежегодный показатель потери лесов в 2010-2020 годах у Африки — с 2010 по 2020 годы площадь лесов на этом континенте сокращалась на 3,9 миллиона гектаров ежегодно. За ней следует Южная Америка. Больше всего лесных угодий в Европе - 25% мировых ресурсов.

Площадь лесов в мире продолжает сокращаться. Мир потерял 178 миллионов гектаров леса с 1990 года, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В то же время темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах. Наибольший прирост лесных площадей в 2010-2020 годах наблюдался в Азии.

Среди стран, где леса за последние 10 лет стало меньше, эксперты назвали Бразилию, Демократическую Республику Конго и Индонезию. В то же время обратный процесс зафиксирован в Китае, Австралии и Чили.

По оценкам авторов доклада, под охраной в мире находятся 726 млн га лесов, то есть 18% их общей площади. За три десятилетия она выросла на 191 млн га.

"Хотя темпы обезлесения существенно снизились за последние несколько десятилетий, они остаются источником большой обеспокоенности", - подчеркнул старший специалист по лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН (ФАО) Ансси Пеккаринен, представляя доклад о лесных ресурсах на планете.

Нужны дополнительные усилия "для прекращения обезлесения", чтобы использовать потенциал лесов в обеспечении населения продовольствием и борьбе с бедностью, констатировал эксперт.