Межбанк помог с самозанятостью еще 48 семьям

23 семьи, самозанятость которых поддержал банк, проживают в Баку и его окрестностях, 9 - в Гяндже, 3 - в Ширване, 2 - в Сумгаите, 2 - на Апшероне, 2 - в Сабирабаде, 2 - в Исмаиллы, 2 - в Физули, 1 - в Товузе, 1 - в Джалилабаде и 1 - в Закатальском районе.

Международный банк Азербайджана расширяет свое участие в программе самозанятости, направленной на улучшение социального благосостояния малообеспеченных семей. С апреля банк приобрел оборудование для 48 малообеспеченных семей, необходимое им для создания малого бизнеса.

Значимость этого проекта усиливает тот факт, что 9 граждан, которые начнут малый бизнес с поддержкой МБА и тем самым будут обеспечивать себя и свои семьи, являются вынужденными переселенцами, 13 человек - люди с ограниченными физическими возможностями, 1 человек является членом семьи шехида, 1 человек освобожден из тюрьмы и в настоящее время нуждается в социальной адаптации.

Тот факт, что 16 малообеспеченных граждан, которым помогли начать малый бизнес, - женщины, является еще одним вкладом МБА в развитие женского предпринимательства и трудоустройства женщин в нашей стране.

Сферы самозанятости этих семей охватывают такие направления, как разведение крупного рогатого скота и бройлеров, производство мучных изделий, мебели, текстиля, ремонт автомобилей, здравоохранение, развлечения и т. д.

Следует отметить, что программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, обеспечивает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Международный банк Азербайджана поддерживает самозанятость уязвимых групп населения как в рамках соответствующей программы Министерства труда и социальной защиты населения, так и в рамках Меморандума, подписанного между министерством и Центральным банком, а также Ассоциацией банков Азербайджана.

Целью программы является создание для этих семей условий для начала малого бизнеса или развития существующего бизнеса. Уникальность этой программы заключается в том, что она вместо предоставления наличных денег ориентирована исключительно на развитие бизнеса и постоянную занятость.

МБА активно участвует в этой программе, принимая в основу свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса и принципы корпоративной социальной ответственности. Эти семьи определяются со стороны Государственной службы занятости.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.