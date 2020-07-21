Коронавирус в Армении: 439 новых зараженных и 16 умерших за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 35 693, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.
Отмечается, что, по состоянию на 21 июля, таких случаев было 35 254. Таким образом, за сутки выявлено 439 новых случаев.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 678 человек (плюс 16 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 217 (плюс 2 за минувшие сутки).