Анара Керимова представили коллективу Минкультуры

Как сообщили в Минкультуры, представляя Анара Керимова, Фарах Алиева отметила, что он работал на различных ответственных должностях, в том числе постпредом Азербайджана в ЮНЕСКО, активно защищал на международном уровне интересы Азербайджана в деле признания и пропаганды культурного наследия страны, обладает опытом, практикой и навыками управления в этой сфере.

Фарах Алиева выразила надежду на то, что Анар Керимов оправдает это высокое доверие, отметив также, что в системе министерства, в отдельных сферах, в том числе на местах, должны продолжаться начатые реформы.

Анар Керимов, в свою очередь, выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что в своей работе всегда будет придерживаться четырех основных принципов – государственности, ответственности, прозрачности и справедливости.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 июля 2020 года Анар Керимов назначен первым заместителем министра культуры. Другим распоряжением главы государства полномочия по временному исполнению обязанностей министра культуры Азербайджана поручены первому замминистра культуры Анару Керимову.