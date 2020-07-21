Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:13

Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию, она прошла успешно, сообщает Кувейтское агентство новостей. Как сообщается, в настоящее время 91-летний эмир находится в «добром здравии». В минувшую субботу страна пережила настоящий шок - канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось также, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира государства.

Понятно, что такие новости, какое бы продолжение они не получили, всегда означают, что надо готовиться к переменам. Тем более что по возрасту Сабах IV - один из старейших глав государств и правительств в мире, хотя на троне находится менее полутора десятка лет - с 29 января 2006 года. Пусть Всевышний продлит долготу дней этого почтенного правителя как можно больше – но любой, даже самый достойный лидер государства все же не вечен. И потому вопрос о том, что изменится после ухода эмира Сабаха ас-Сабаха в регионе, сейчас является крайне актуальным. Во многом потому, что на международной арене эмир сумел создать для своей страны во многом достаточно уникальное положение. За годы своего правления эмир создал Кувейту образ нейтрального государства-посредника, выступающего за мирное урегулирование даже самых острых проблем и налаживание добрососедских отношений со всеми сторонами, пусть даже они и являются непримиримыми противниками за границами страны. СЩА были и остаются главным стратегическим союзником Кувейта, более 13 тысяч американских военнослужащих находятся в стране на постоянной основе - но и от развития отношений с Ираном он никогда не отказывался. Так, 25 января 2017 г., министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халед аль-Хамад Сабах прибыл в Тегеран к президенту Ирана Хасану Роухани, касательно кризиса, возникшего между Тегераном и Эр-Риядом из-за казни последним шейха Нимра Бакра аль-Нимра, и вызванных этим беспорядками в столице Ирана, где протестовавшие жители предприняли штурм саудовского посольства. И эта непростая ситуация между Эр-Риядом и Тегераном была разрешена.

Практически сразу, после возникновения в 2017 году конфликта между Катаром с одной стороны, и КСА, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, с другой, Кувейт благодаря занятой им в этом споре нейтральной позиции, оказался наилучшим кандидатом на медиаторы этого беспрецедентного для Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ/CCG) кризиса. В ход было пущено все: визиты в столицы конфликтующих стран, телефонные переговоры, приезд в Кувейт президента Турции Реджепа Эрдогана, консультации через третьи стороны. И, к чести кувейтского руководства и дипломатов, накал страстей удалось несколько сбить, особенно, когда на почве подготовки и организации паломничества к святым местам было возобновлено сотрудничество отдельных ведомств враждующих стран. «Внешняя политика должна обеспечивать наиболее благоприятный режим для развития страны» - этому принципу эмир ас-Сабах следует с первого дня своего правления. Как и другому: «Отстаивая интересы мира и стабильности в регионе, мы инвестирует эти усилия в нашу собственную безопасность».

Пример этого «маленького гиганта региональной и международной дипломатии», согласитесь, весьма поучителен и для других стран - как показатель практичности и выгодности взвешенной внешнеполитической позиции и равной удаленности от конфликтующих сторон. Да и с финансовой точки зрения такой подход вполне себя оправдывает: военный бюджет Кувейта значительно уступает показателям соседних государств — Эмиратам (14,4 миллиарда долларов), Оману (6,7 миллиарда долларов), не говоря уже о Саудовской Аравии с ее 56,7 миллиардами долларов расходов на оборону. К тому же США ежегодно выплачивают кувейтскому правительству 1,2 млрд долл. за свободный доступ на семь военных баз, расположенных на территории страны. При этом кувейтское правительство рассматривает американское военное присутствие на территории страны как гарантию обеспечения долгосрочной безопасности государства. за свободный доступ на эти объекты. Вот так, рука об руку идут миролюбие, успешное делегирование полномочий по своей защите иностранной сверхдержаве – и успешная продажа выгодного геостратегического положения. Еще один плюс такой политики - в Кувейте не отмечена деятельность радикальных исламистских группировок. Единственный террористический акт произошел в стране в 2015 году, когда была взорвана бомба вблизи шиитской мечети в одном из кварталов столицы Эль-Кувейта. Ответственность за этот акт взяла на себя экстремистская организация, созданная в соседней Саудовской Аравии.

Что же до шиитской общины Кувейта в целом, то она поддерживает политику правительства и лично эмира. Хотя периодически и выражает недовольство из-за недостаточного финансирования образования и количества принадлежащих ей мечетей. Тем не менее на протяжении длительного периода времени в Кувейте не было зафиксировано каких-либо серьезных межконфессиональных столкновений или дискриминации шиитов, как это происходит в том же Бахрейне. Но все это – большая политика. А в экономике Кувейт сталкивается ровно с теми же проблемами, что и остальные аравийские монархии. Падение мировых цен на углеводороды заставляет руководство страны минимизировать расходы, а также задумываться об актуальных шагах по реформированию своей экономики. Но и здесь Кувейт, по оценке ряда ведущих экспертов, тихо и без лишней огласки находится в авангарде структурных преобразований.