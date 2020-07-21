Канье Уэст заявил о желании развестись с Ким Кардашьян

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о своем желании развестись со своей супругой Ким Кардашьян. По словам артиста, о разводе он думает уже в течение двух лет. Музыкант написал в Twitter о том, что Кардашьян, мать его четверых детей, дала ему повод для ревности. «Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком для обсуждения тюремной реформы», — приводит слова артиста The Sun. Речь идет о встречах Ким Кардашьян с бывшим избранником Ники Минаж Миком Миллом.

Твит артиста позже был удален. Канье Уэст также написал о том, что мужчина, в отличие от его супруги, повел себя уважительно.

Как пишет Daily Star, Уэст также заявил, что его жена и ее мать Крис Дженнер делают заявления «без его одобрения». «Так не поступают жены. Белое превосходство… Это говорит будущий президент».

Канье, у которого, по слухам, обострение психической болезни, сделал еще ряд путанных заявлений.

Накануне 43-летний рэпер обвинил Кардашьян в том, что она с помощью доктора пытается посадить его в психушку.