MIDA выделила военнослужащим свыше 800 квартир в Говсане
Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) приступило к реализации очередного государственного заказа, говорится в сообщении агентства.
На основании обращения комиссии, созданной указом президента Азербайджана, из 2 962 квартир в жилом комплексе в поселке Говсан Агентство выделило военнослужащим 803 квартиры.
Из них 8 - однокомнатные, 22 - двухкомнатные, 472 - трехкомнатные, 301 - четырехкомнатная. Все квартиры полностью отремонтированы, обеспечены кухонной мебелью и отопительными системами.
Напомним, что на основании госзаказа Агентство выделило в Ясамальском жилом комплексе 21, а в жилом комплексе в Говсане - 1 112 квартир.