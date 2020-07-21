Экс-президент Сербии о незаконной поставке оружия: «Наши отношения с Азербайджаном испортились»

Как сообщает Международный центр Низами Гянджеви, об этом говорится в письме бывшего президента Сербии, члена Попечительского совета центра Бориса Тадича.

«Имея в виду всеобъемлющий опыт в сфере безопасности за последние годы, я открыто заявил о всех рисках недостаточного контроля за экспортом оружия в своей стране, а также о факте возобновления деятельности в Сербии частных компаний, принадлежащих торговцам оружием, чьи имена внесены в черный список».

Экс-президент отметил, что в период его пребывания у власти эти лица не смогли получить разрешение на торговлю оружием.

«К сожалению, мои открытые обращения не были приняты во внимание нынешним руководством Сербии, в результате чего международное доверие к моей стране стало падать. Еще хуже то, что наши отношения с Азербайджаном полностью испортились», - говорится в письме.

По его словам, из-за бесконтрольного экспорта оружия из Сербии, используемого в военных действиях против дружественного Азербайджана, брошена тень на усилия наших народов и стран по прошествии 20 лет с момента установления тесных дружественных и стратегических отношений между Азербайджаном и Сербией, взаимной поддержки в международных организациях территориальной целостности обеих стран, а также в защите основных принципов международного права, экономического сотрудничества, строительства инфраструктурных объектов и культурного обмена.

Борис Тадич выразив свое глубокое сожаление по поводу такого хода событий, подчеркнул, что в период его президентства он вместе со своим другом, президентом Ильхамом Алиевым был инициатором стратегического партнерства между двумя странами.

«Этим письмом еще раз выражаю сожаление в связи с последней ситуацией. Как бывший президент Сербии и член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви я готов приложить все усилия для возвращения отношений между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Дружба между двумя странами должна оставаться неприкосновенной», - отмечается в письме.