Китай может закрыть консульство США в Ухане

Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане после требования Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что это решение принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев", сообщило Рейтер.