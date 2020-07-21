Популярный миф о коронавирусе опровергли

Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Hematology, пишет РИА Новости.

Cпециалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел проанализировали данные 7 648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента.

"Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления…, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти", — говорится в статье.

При этом специалисты установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. Ученые пришли в выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.