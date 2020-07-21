В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией №1

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской республики объявило Государственный департамент США террористической организацией после американских санкций, введенных в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на странице организации в Instagram.

В записи указано, что ДУМ возмущено таким решением и считает, что ограничительные меры «введены против Ислама и чеченского народа в целом». В организации также задались вопросом, «где были все эти политические деятели США», когда «нарушались все писанные и неписаные права жителей ЧР», а также «когда вся республика лежала в руинах».

«Однако мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле, США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова! И объявляем Госдеп США террористической организацией № 1», — заключили в ДУМ.