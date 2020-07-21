Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе обыска у задержанного было изъято 4 г героина, в квартире же - 7 кг 60 г героина и 3 кг 260 г метамфетамина.

Кроме того, в Наримановском районе задержан Эмиль Джалилов, у которого в ходе обыска было изъято более 5 г метамфетамина, в автомобиле же его было найдено 584 г героина, 23 г опиума, 147 г метамфетамина и электронные весы. Также в ходе обыска квартиры Э.Джалилова было обнаружено и изъято 665 г героина и 288 г метамфетамина. В своих показаниях Джалилов заявил, что купил наркотики с целью продажи у своего знакомого Тогрула Талышлы. Талышлы также задержан. В ходе обыска его автомобиля было изъято 3 г метамфетамина и 7 г марихуаны.

В результате проведенных на территории Насиминского района мероприятий задержан житель Джебраильского района Атакиши Мамедов. В ходе обыска у него было изъято около 5 г героина, в ходе обыска квартиры – 1 кг 88 г героина, 395 г марихуаны, 269 г метамфетамина и электронные весы.

Кроме того, задержан житель Баку Мурад Ахундов, у которого изъято 4 г героина, в ходе обыска его автомобиля – 1 кг 20 г героина и более 140 г метамфетамина.

В общем из незаконного оборота изъято около 15 кг наркотических и психотропных веществ. В ходе расследования было установлено, что задержанные получили в Баку крупную партию наркотиков, доставленных в Азербайджан по поручению граждан Ирана, личности которых следствием еще не установлены. Задержанные должны были продать наркотики и часть денег отправить обратно.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, указанные лица задержаны и переданы следствию. Следствие продолжается.