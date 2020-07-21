МИД РФ: в стабилизации ситуации в Карабахе заинтересованы все

Урегулирование нагорно- карабах ского конфликта в интересах всех государств региона и стран, участвующих в переговорном процессе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Если касаться ситуации в Нагорном Карабахе, то мы считаем, что не только Россия, но и другие государства, которые озабочены утверждением и укреплением стабильности в этом регионе, должны сделать заявления, поощряющее стороны к установлению мира, прекращению огня, разведению сторон, о чем никак не могут договориться, - сказал Грушко. - Стабилизация ситуации сейчас в интересах всех участников процесса".

Заммининистра заявил, что РФ исходит из того, что все, что раньше было наработано международным сообществом применительно к Нагорному Карабаху в рамках ОБСЕ, Минской группы, должно оставаться на столе переговоров: "Нынешний кризис не должен привести к откату от того прогресса, которого удалось добиться в результате титанических усилий, в первую очередь РФ, в деле приближения перспективы урегулирования нагорнокарабахского конфликта".

"Разрешение этого конфликта позволит существенно оздоровить ситуацию в регионе в целом, в том числе улучшит двусторонние отношения между всеми партнерами. Призываем всех занимать точно такую же позицию, особенно страны Минской группы", - указал замглавы МИД РФ.