Генпрокуратура взялась за известный бакинский ресторан

На основании материалов, поступивших из Министерства экологии и природных ресурсов, в Генпрокуратуре была проведена проверка по факту уничтожения деревьев на территории ресторана «Неолит» в Низаминском районе Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в результате работ по бетонированию на территории ресторана были уничтожены 21 сосна и 9 кустов. Ущерб, нанесённый природе, был оценен в размере 37 тысяч манатов.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3, 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Проведение следствия было передано в Главное управление по борьбе с коррупцией.

В настоящее время проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц и обеспечению выплаты нанесенного ущерба.