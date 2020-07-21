Джавад Зариф рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ходе визита в Москву провел очень полезный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, который длился около одного часа, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

"У нас были конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также разговор с президентом России по защищенной телефонной линии", - сказал Зариф, добавив, что "переговоры с Путиным длились около одного часа".

По словам иранского дипломата, "российскому лидеру было передано спецпослание президента Ирана, посвященное ядерной сделке и ряду вопросов о двусторонних отношениях". "Диалог был очень полезным, и я надеюсь, что за ним последуют хорошие результаты", - добавил он.