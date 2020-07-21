Анкара отвергает требования Афин на шельф восточной части Средиземного моря. Максималистская позиция властей Греции противоречит нормам международного права и вердиктам международных судебных инстанций. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Anadolu.

Турецкий дипломат привлек внимание к продолжающейся сейсморазведке в восточном Средиземноморье, проводимой турецким судном Oruç Reis. «Начиная с 21 июля проводится очередная фаза работ по поиску и разведке месторождений. Сейсморазведка проводится в рамках зоны континентального шельфа Турции и об этом Анкара информировала ООН», - сказал Аксой.

Дипломат напомнил, что в этом же секторе Средиземноморья ранее уже проводило сейсморазведочные работы другое турецкое судно Barbaros Hayrettin Paşa.

«Несмотря на это, Афины вновь заявили протест в связи с действиями турецких судов. Афины безо всяких оснований предъявляют права на эту часть шельфа. Причем греческая сторона пытается обосновать свою позицию островом Меис, расположенном вдали от прибрежной части Греции. Подобного рода максималистская позиция противоречит нормам международного права и решениям судов», - сказал Аксой.

Дипломат привлек внимание к тому факту, что площадь острова Меис составляет 10 кв км и он расположен в 2 км от берегов Турции и в 580 км от прибрежной части Греции.

«Морская зона этого острова не может составлять 40 тыс. кв. км. Данный тезис греческой стороны далек от понятий рациональности и не имеет ничего общего с нормами права. Поэтому наша страна отвергает позицию Афин», - подчеркнул представитель турецкого МИД.

По его словам, Анкара вновь заявляет о готовности к диалогу с Афинами и полна решимости и далее отстаивать свои законные права на морях.