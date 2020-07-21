Латвия рвется в космос. Вместе со SpaceX Илона Маска

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польши 15:51

Латвия хоть и небольшая страна, но ее достижения в области точных наук, биологии, химии, медицины и фармакологии давно и хорошо известны. Еще когда страна находилась в составе Советского Союза, здесь разработали и на одном из предприятий производили огнеупорные керамические плитки для облицовки фюзеляжа многоразового корабля «Буран», который, правда, так и не стал рейсовым советским шаттлом. Однако мечта о космосе все время будила воображение латвийских энтузиастов. В 2017 году на орбиту Земли с помощью индийской ракеты латвийским спутником Venta-1 был выведен прототип межзвездного нанозонда Sprite.

А в следующем году, как логическое продолжение успеха, была создана Латвийская ассоциация космической индустрии (LAIK), в которую вошли пять институций, среди которых центр любознательности ZINOO в старинном городе Цесис, известном своим средневековым замком-крепостью. ZINOO рассчитан в основном на подростков, которым интересны интерактивные занятия на экспонатах, симуляторах. Но сюда приходят и целыми семьями. Недавно в центре открылась «космическая комната», в которой действует пилотируемый отсек космического корабля, сидя в котором, можно совершить виртуальный полет на Марс, совершить посадку, взять образцы грунта, исследовать поверхность Красной планеты. Всего в экспозиции центра более 200 экспонатов. Для любознательных здесь есть многое — от принципов действия цепочной передачи до образцов робототехники и гравитационных качелей. Цесисский центр тесно сотрудничает с Евросоюзом в вопросах популяризации космической отрасли и развитии новых технологий. Президент ассоциации Паулс Ирбинс считает, что «космос — это не только ракеты и спутники. Отрасль космической индустрии фокусируется на новых технологических решениях в разных отраслях — медицине, точных науках, электронике, программировании, химии, связи, строительстве и прочих».