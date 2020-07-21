Латвия рвется в космос. Вместе со SpaceX Илона Маска
Латвия хоть и небольшая страна, но ее достижения в области точных наук, биологии, химии, медицины и фармакологии давно и хорошо известны. Еще когда страна находилась в составе Советского Союза, здесь разработали и на одном из предприятий производили огнеупорные керамические плитки для облицовки фюзеляжа многоразового корабля «Буран», который, правда, так и не стал рейсовым советским шаттлом.
Однако мечта о космосе все время будила воображение латвийских энтузиастов. В 2017 году на орбиту Земли с помощью индийской ракеты латвийским спутником Venta-1 был выведен прототип межзвездного нанозонда Sprite.
А в следующем году, как логическое продолжение успеха, была создана Латвийская ассоциация космической индустрии (LAIK), в которую вошли пять институций, среди которых центр любознательности ZINOO в старинном городе Цесис, известном своим средневековым замком-крепостью.
ZINOO рассчитан в основном на подростков, которым интересны интерактивные занятия на экспонатах, симуляторах. Но сюда приходят и целыми семьями.
Недавно в центре открылась «космическая комната», в которой действует пилотируемый отсек космического корабля, сидя в котором, можно совершить виртуальный полет на Марс, совершить посадку, взять образцы грунта, исследовать поверхность Красной планеты. Всего в экспозиции центра более 200 экспонатов.
Для любознательных здесь есть многое — от принципов действия цепочной передачи до образцов робототехники и гравитационных качелей.
Цесисский центр тесно сотрудничает с Евросоюзом в вопросах популяризации космической отрасли и развитии новых технологий.
Президент ассоциации Паулс Ирбинс считает, что «космос — это не только ракеты и спутники. Отрасль космической индустрии фокусируется на новых технологических решениях в разных отраслях — медицине, точных науках, электронике, программировании, химии, связи, строительстве и прочих».
Ассоциация сотрудничает со многими государственными учреждениями, чтобы со стороны индустрии оказать поддержку и профессиональную точку зрения в решении вопросов с Европейским космическим агентством и другими организациями индустрии космоса.
В Латвии осуществляется проект «Первые 100 километров Латвии в космосе», в рамках которого группа энтузиастов, без государственной поддержки, строит первую ракету, которая, согласно планам, стартует с платформы, поднятой над землей с помощью зонда и должна будет достигнуть высоты 100 километров.
Один из шагов латвийских исследователей космоса к реализации главной цели этого проекта успешно осуществлен — установлен мировой рекорд, когда специальное устройство тестировало работу наземного интернета в формате 4G на высоте в 26 километров, куда его доставил небольшой зонд.
Но самая сенсационная новость прозвучала только что: президент LAIK П.Ирбинс в интервью одной из рижских радиостанций сообщил, что к 2023 году в Цесисе откроется Космический центр, где будет построена кабина космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
Она будет точно такой, как сегодня находящаяся на орбите пристыкованная к МКС, и будет использоваться в качестве учебного тренажера. Часть инвестиций после успешных переговоров со SpaceX пойдет на создание копии Crew Dragon в Латвии.