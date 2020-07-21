Указом президента И.Алиева: Эйнулла Фатуллаев и Заур Расулзаде – заслуженные журналисты Азербайджана

Сегодня, 22 июля, в Азербайджане отмечается День национальной прессы. В 1875 году видный азербайджанский просветитель Гасан бек Зардаби основал первую в Азербайджане газету под названием «Экинчи».

С 1998 года в Азербайджане 22 июля отмечается в качестве профессионального праздника всех работников прессы.

Сегодня, 22 июля, президент Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания заслуженный журналист Азербайджана группе журналистов страны. Указом президента среди награжденных двое сотрудников haqqin.az. Звание заслуженного журналиста присвоено главному редактору haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву и заведующему отделом политики нашей редакции Зауру Расулзаде.