Россия и Турция договорились по Ливии

Как сообщает Anadolu, российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым обсудила сегодня в Турции тему ливийского конфликта с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом.

Анкара и Москва едины во мнении о необходимости политического урегулирования ливийского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Турции по итогам турецко-российских переговоров по ливийскому конфликту в Анкаре.

В совместном заявлении, подготовленном по итогом переговоров, подчеркивается значимость стабилизации ситуации в Ливии. Стороны подчеркнули приверженность к суверенитету, независимости, единству и целостности Ливии.

«Турция и Россия сходятся во мнении по отсутствию военного пути урегулирования кризиса. Проблемы в Ливии могут быть решены лишь путем политических переговоров при содействии ООН», - говорится в документе. Отмечается необходимость борьбы с лицами и структурами, которые признаны СБ ООН в качестве террористических.

Достигнуты следующие договоренности:

1. Будут приложены совместные усилия по сближению сторон с целью формирования условий для долгосрочного и прочного режима прекращения огня в Ливии;

2. В координации с ООН и с учетом итогов Берлинской конференции от 19 января 2020 года будет обеспечено продвижение политического диалога между конфликтующими сторонами;

3. Турция и Россия призывают стороны обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи всем, кто в этом нуждается в Ливии;

4. Планируется обсуждение создания совместной турецко-российской рабочей группы по Ливии. Обсуждения по данному вопросу будут продолжены в скором времени в Москве.