В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения коронавирусом, 504 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти 9 пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 28 633 факта заражения коронавирусной инфекцией. 20 443 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 385 человек скончались. Лечение 7805 пациентов продолжается в больницах особого режима.