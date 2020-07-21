В сообщении говорится о реконструкции подстанции «Рагимли», мощностью в 12х16 MVA, а также строительстве двух 35-квтных подстанций для бесперебойного обеспечения электроэнергией населения Шабранского района.

Пресс-служба ОАО «Азеришыг» распространила видеоматериал о ходе работ по реконструкции энергетического хозяйства и восстановлению энергосетей в северном регионе.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по капитальной реконструкции 35/10 квтной подстанции «Пиребедиль», которая в общей сложности обеспечивает электроэнергией 6 сел. В 17 селах установлены новые трансформаторы.

Масштабные работы проводятся и в Хачмазском районе. Так, в селении Мющкюр установлены современные трансформаторы, а в селении Максудкент новые опоры линий электропередачи. В то же время отремонтированы свыше 60 трансформаторных пунктов.

Одновременно с этим проводится работа для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Губинском районе.

С полным списком проделанной работы можно ознакомиться в следующем видеоролике.