Минтруда: Программы соцзащиты расширятся до рекордного уровня

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, Сахиль Бабаев, выступая на коллегиальном заседании, посвященном итогам первого полугодия, которое прошло в формате видеоконференции, подчеркнул, что в центре политики главы государства стоит фактор гражданина, и, как следствие, Азербайджан отличается сильной социальной политикой даже в период пандемии. Президент Ильхам Алиев заявил, что все социальные проекты будут перевыполнены.

Программы социальной защиты и активной занятости в рамках исполнения поручений президента Ильхама Алиева в связи с социальной сферой в этом году расширятся до рекордного уровня, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Сахиль Бабаев отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны будет реализована в этом году на рекордном уровне. На церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны 62 квартир, а также 50 автомобилей инвалидам войны, которая состоялась накануне с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, глава государства отметил, что свыше восьми тысяч семей шехидов обеспечены жильем, порядка семи тысячам инвалидов войны переданы автомобили. Он отметил, что и в текущем году, безусловно, ожидаются рекордные показатели в этой области: "В этом году 1500 семей шехидов, инвалидов войны будут обеспечены государством квартирами". Глава государства заявил, что хочет, чтобы мы как можно скорее завершили эту программу, и мы добьемся этого".

В ходе заседания были обсуждены вопросы выполнения поручений по социальной сфере, данных на заседании Кабинета министров под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам, а также вопросы расширения программ социальной защиты и активной занятости.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что универсальная, гибкая и прозрачная организация государственного социального обслуживания через центры DOST по принципу "единое окно" способствовала повышению удовлетворенности граждан. Было отмечено, что создание публичных юридических лиц при министерстве также является неотъемлемой частью реформ, направленных на достижение этой цели.