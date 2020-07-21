Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

Городской суд Петрозаводска приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

Оглашение приговора проходило в закрытом режиме.

По словам адвоката, Дмитриев выйдет на свободу в сентябре этого года.

Обвинение просило наказание для Дмитриева в виде 15 лет колонии строгого режима. Суд оправдал Дмитриева по статям об изготовлении детской порнографии и хранении оружия.