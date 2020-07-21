50 аппаратов ИВЛ от «Газахского цементного завода»

«Газахский цементный завод» оказывает необходимую поддержку мероприятиям, осуществляемым государством по защите здоровья населения страны и усилению борьбы против коронавирусной инфекции. С целью оказания поддержки в лечении больных коронавирусом в республике между заводом и турецкой компанией Meyda Medikal İnşaat Bilişim ve İşletmecilik Sanayi Ticaret A.Ş. подписан договор, согласно которому предусмотрена доставка за счет завода в Азербайджан 50 единиц современных аппаратов искусственной вентиляции легких Lyra x2 немецкого производства и передача их TƏBİB.

Для закупки этого оборудования завод заплатил в марте текущего года 1,9 млн евро. В настоящее время 13 аппаратов уже привезены и переданы заводом TƏBİB. В середине августа предусмотрена передача TƏBİB остальных 37 аппаратов для поддержки мер по борьбе с коронавирусом.

Завод и в дальнейшем будет оказывать максимальную поддержку мероприятиям, проводимым государством в республике в этом направлении.