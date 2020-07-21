Америка потеряла надежду: коронавирус губит страну наша корреспонденция
Большинство стран мира, в которых спираль пандемии неудержимо шла вверх еще месяц назад, в последние недели смогли развернуть катастрофический тренд. Властям Испании, Италии, Франции и особенно Германии удалось резко снизить число инфицированных и умерших. В Азии та же картина. В Японии за все время пандемии умерло меньше 1 тысячи человек. В Южной Корее меньше 300. Во Вьетнаме официально вообще не зарегистрировано ни одной смерти.
А в это время коронавирус в самой богатой стране мира - Соединенных Штатах - вышел из под контроля. 138 тысяч погибших. 3 миллиона 809 тысяч заболевших. Каждый день число инфицированных растет на 60- 70 тысяч. В чем причина того, что Америка оказалась неспособной остановить вирус? Вероятно, печальные уроки США важно усвоить и другим государствам мира, чтобы не повторять ошибки американцев.
Как считает газета Washington Post основными причинами этого беспрецедентного кризиса являются паралич власти, ее dysfunctional politics – политическая дисфункциональность, недостаточное финансирование сферы здравоохранения и политически мотивированная стратегия по досрочному, вопреки всем прогнозам экспертов «открытию» страны, в которой вирус и не собирался отступать.
Сейчас общим мнением является то, что Дональд Трамп может проиграть выборы в первую очередь из-за отрицательного отношения американцев к его мерам по преодолению пандемии.
По последнему опросу, проведенному ABC News/ Washington Post лишь 34 процента граждан США были удовлетворены тем, как Трамп борется с коронавирусом, в то время как стратегию Джо Байдена поддерживают 54 процента. Конечно, трудно сравнивать усилия кандидата от демократов, который из подвала своего дома дает согражданам простенькие рецепты выживания: «носите маски и соблюдайте дистанцирование», и президента, который несет полную ответственность за положение в стране. Но тем не менее очевидно, что Трамп совершил недопустимые ошибки - сначала открыто недооценивая опасность пандемии и не принимая всех необходимых мер по защите страны, а потом отчаянно призывая власти штатов быстренько возвращаться к «нормальной жизни».
Эта стратегия совершенно понятна - американская экономика, которая начала распадаться на глазах, лишает Трампа главного козыря на выборах. Однако избирателям не понравилось то, что их лидер поставил свои личные интересы, демагогически прикрытые заботой о благосостоянии граждан, выше интересов по спасению жизни людей.
Но эта установка – экономика превыше всего - проецируется и на Штаты, особенно те, где правят республиканцы. В результате там происходят конфликты, которые немыслимы в любой другой стране (исключение составляет разве что Бразилия, которая не случайно занимает второе место в антирейтинге распространения коронавируса).
Как сообщает издание Politico, настоящая война в последние дни развернулась между губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом и мэром Атланты Кейшей Лэнс. Последняя постановила обязательное ношение масок в крупнейшем городе на юге США с населением 5.5 миллиона человек. А губернатор подал на мэра в суд, стремясь обойти и остановить эту меру. «Мы будем сражаться, чтобы не допустить это безрассудное действие», написал Кемп в свое Твиттере.
Однако на стороне мэра Кейши Лэнс выступили и многие другие градоначальники Джорджии, которые презрели иск губернатора и также ввели у себя обязательное ношение масок. «Это не имеет ничего общего с политиканством, - сказал мэр города Саванна Вэн Джонсон. – Речь идет о спасении жизней людей».
И его поддерживает подавляющее большинство жителей штата, в котором коронавирус унес жизни 3091 человек, а число зараженных превысило 127 тысяч.
Растущее наступление коронавируса в начале этой недели заставило власти семи штатов - Флориды (здесь ситуация самая драматическая в стране), Джорджии, Невады, Кентукки, Северной Дакоты, Арканзаса и Монтаны свернуть планы по возобновлению работы ресторанов и баров, бассейнов и концертных площадок. В наиболее густонаселенном штате, находящемся рядом со столицей – Мэриленде, также пересмотрели планы «открытия». В Кентукки вновь ввели ограничения на собрания людей. В большинстве вузов Атланты осенью занятия решено проводить только онлайн. В Чикаго вновь ограничены занятия спортом на улице и закрыто большинство парикмахерских.
То, о чем предупреждал главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи, произошло: Америка вернулась по темпам распространения коронавируса туда, где она находилась в апреле этого года. И если эффективных мер не будет принято, то уже к концу июля число смертей превысит 150 тысяч, а что будет к ноябрьских выборам президента, даже представить себе страшно.
Но на политизированную борьбу с коронавирусом в разделенной стране накладывается и «культурное движение», как политкорректные СМИ называют расовые беспорядки в Америке. В самом деле, прокатившиеся по всей стране массовые протесты не могли не подпитать коронавирус, что бы ни говорили активисты – демократы, защищающие право чернокожих на бунт.
А гнев последних усиливается еще из–за того, что жертв пандемии среди черных в несколько раз больше, чем среди белых. В качестве примера можно привести данные по северном штату Мэн. Темнокожие там составляют всего 2 процента населения. Однако из 3600 заболевших коронавирусом людей в штате 836 – то есть почти четверть являются именно черным. «Мы являемся двойными жертвами пандемии - самого вируса и системного расизма», - говорят они и эти слова повторяют их братья по крови в других штатах. Впрочем, под системный расизм можно подвести что угодно, вплоть до загрязнения выхлопными газами окружающей среды. В Мэне, кстати, где нет негритянских гетто как в Нью-Йорке или Атланте, все темнокожие трудоустроены и имеют доступ к субсидированным источникам получения медицинской помощи.
В результате все перечисленные выше факторы создают весьма мрачную картину с коронавирусом в Америке и не дают повода для оптимизма. Главное же в том, что славившаяся своей силой и устойчивостью политическая система Америки дает ощутимый сбой и надежд на радикальные изменения нет никаких, независимо от того, кто станет победителем на президентских выборах в ноябре.