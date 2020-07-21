Предназначенные Турции F-35 продали ВВС США

Американские военные официально закупают для нужд своих ВВС восемь истребителей пятого поколения F-35, которые изначально предназначались для Турции. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Указано, что в дополнение к самолетам F-35A, построенным компанией Lockheed Martin для Турции, контракт на сумму почти $862 млн предоставляет производителю аэрокосмической техники неопределенную сумму для перенастройки истребителей в соответствии с американскими моделями. Соглашение также включает в себя дополнительные шесть самолетов F-35A для ВВС.

В июле 2019 года США исключили Турцию из программы истребителей F-35 из-за решения Анкары купить российскую противовоздушную систему С-400. Тогда в Пентагоне заявили, что Турция потеряет около $9 млрд от исключения из программы F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США либо завершить поставки F-35, либо вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги.