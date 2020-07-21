Ильхам Алиев утвердил план действий по борьбе с торговлей людьми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение "Об утверждении Национального плана действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы".

Согласно распоряжению, в целях обеспечения устойчивости мероприятий, осуществляемых в сфере борьбы с торговлей людьми, усовершенствования нормативно-правовой базы и институциональных механизмов, повышения эффективности взаимодействия государственных структур и обеспечения выполнения международных обязательств Азербайджана в этой сфере утверждается Национальный план действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы.

Кабинету министров поручено раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

МВД Азербайджана поручено координировать с соответствующими госструктурами осуществление мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий в Азербайджане по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы.