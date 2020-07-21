Пострадавшим в Лос-Анджелесе азербайджанцам окажут помощь по поручению Ильхама Алиева
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева окажет медицинскую и юридическую помощь соотечественникам, пострадавшим в ходе акции 21 июля. Об этом сообщается на странице Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Фейсбук.
В сообщении отмечается, что представители консульства предпринимают все меры для скорейшего выявления и задержания дашнакских преступников.
Напомним, 21 июля армяне, окружив здание Генконсульства Азербайджана, стали выкрикивать агрессивные и провокационные лозунги в адрес Азербайджана. Члены азербайджанской общины держали в руках плакаты, на которых было написано «Карабах – Азербайджан!», «Положить конец агрессии Армении!», «Справедливость к Ходжалы». Увидев это, радикально настроенные армяне применили силу и агрессию против наших соотечественников, оскорбляя при этом их. В результате нападения семь наших соотечественников, включая одну женщину, получили различные травмы. При столкновениях ранение в голову получил и полицейский, пытавшийся спасти нашу соотечественницу от армян. Четверо пострадавших азербайджанцев обратились в больницу. Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев посетил их в больнице. Дипломат также сообщил, что предпринимаются все меры для привлечения преступников к ответственности.