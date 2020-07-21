В Киргизии готовятся ко второй волне коронавируса

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поручил активизировать подготовку медучреждений страны ко второй волне коронавируса COVID-19, которая ожидается в стране осенью, сообщает пресс-служба киргизского правительства по итогам заседания республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии COVID-19 ожидается осенью. Все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Боронов, передает Интерфакс.

Премьер-министр также заявил о необходимости уделить пристальное внимание здоровью медиков, работающих с больными COVID-19.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 123 человека скончались, более 15 тыс. человек выздоровели.