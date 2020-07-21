Школьницам в Германии запретят носить никаб

В федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии учащимся школ запретят носить закрывающие лицо женские головные уборы, в частности, никаб и бурку, сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации, в регионе уже существует запрет на ношение мусульманских головных уборов, который распространяется на учителей. Теперь правило будет действовать и в отношении учениц.

Германский политик, член партии «Союз-90/зеленые» Винфрид Кречман указал, что в школах Баден-Вюртемберга редко встречались ученицы, полностью закрывающие лицо. Однако такой запрет все равно должен действовать, считает он.

Кречман также отметил, что запрет коснется только начальных и средних школ — ввести такое правило в университетах будет гораздо сложнее, «поскольку там учатся взрослые люди».