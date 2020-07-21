Азербайджанцы протестуют у посольства Армении в Париже
Проживающие во Франции азербайджанцы провели акцию протеста перед посольством Армении в Париже против вооруженных провокаций и атаки Армении на Товузском направлении азербайджанской госграницы.
Как сообщает Report, большое число проживающих в разных городах Франции наших соотечественников прибыли в Париж для участия в акции. Память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, почтили минутой молчания, после был исполнен государственный гимн Азербайджана.
Проживающие во Франции армяне попытались воспрепятствовать проведению акции, однако попытка провокации с их стороны была пресечена. Полиция Парижа не позволила развевать флаги Армении и сепаратистов Нагорного Карабаха.