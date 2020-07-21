Компании должны будут произвести и поставить в США вакцину, если она успешно пройдет сертификацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), говорится в пресс-релизе. Перед этим препарат должен доказать свою эффективность и безопасность в ходе третьей стадии клинических испытаний, когда инъекцию делают широкой выборке людей. Согласно условиям соглашения, правительство США имеет право приобрести еще до 500 млн доз дополнительно.

Власти США намерены получить 300 млн доз вакцины уже до конца этого года. Правительство США рассматривает несколько вариантов вакцины, чтобы повысить шансы получения хотя бы одной безопасной и эффективной вакцины до наступления 2021 года, отметил глава американского Минздрава Алекс Азар.

«Мы намерены сделать невозможное возможным и без устали работаем над тем, чтобы разработать и произвести в рекордное время безопасную и эффективную вакцину, тем самым положив конец мировому кризису здравоохранения. Мы решили начать полномасштабное производство на свой страх и риск, чтобы продукт был готов, если клинические испытания пройдут успешно и получат лицензию», — отметил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer и BioNTech сообщили в пресс-релизе, что, по их планам, вакцина будет готова к прохождению сертификации к октябрю 2020 года. Компании надеются произвести 100 млн доз до конца этого года и еще потенциально свыше 1,3 млрд доз к концу 2021-го. Сейчас у компаний есть четыре прототипа вакцины, для двух из них FDA уже разрешило ускоренное рассмотрение. 20 июля компании сообщили, что предварительные результаты проб в Германии показали позитивный результат: у испытателей формировались в том числе Т-клетки, которые способны находить и уничтожать зараженные коронавирусом клетки. Кроме того, вакцина приводила к образованию антител в крови в количестве не меньшем, чем у людей, переболевших COVID-19, причем при небольшом количестве введенного вещества, сообщили компании.