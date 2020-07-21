Внук султана Абдул-Хамида: «Карабах – это тюркская, мусульманская земля»

Внук султана Абдул-Хамида Второго принц Абдул-Хамид Каихан Османоглу выступил с заявлением по поводу оккупации Нагорного Карабах а и событий на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщают турецкие СМИ.

«Находящийся долгие годы под оккупацией Карабах является тюркской, мусульманской землей. Как народ мы не приняли и не примем эту оккупацию, противоречащую международному праву. В последние дни Армения осуществляет террор против братского Азербайджана в Товузском районе, наши братья стали шехидами. Я призываю Армению учить уроки истории.

Будучи внуком Османов, я говорю, что армяне за все содеянное сегодня и завтра получат такое же отношение, которое получали от нас в прошлом. Если мы вернемся обратно, то вы сойдете с ума», - сказал внук султана.

Затем он сказал, что дает своим азербайджанским братьям слово Османов, что каждый миг, каждую секунду он будет рядом с ними.