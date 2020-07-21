Совбез Турции: Армения должна освободить территории Азербайджана
Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.
В документе подчеркивается, что Армения «годами незаконно оккупирует азербайджанские территории».
«Армения должна отказаться от своей агрессивной позиции и покинуть оккупированные территории Азербайджана», - заявили в СНБ Турции.