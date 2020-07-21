Хикмет Гаджиев подчеркнул, что начатая Арменией война против Азербайджана продолжается и азербайджанские территории почти 30 лет находятся под оккупацией.

Боевые столкновения на Товузском направлении государственной границы не были случайным приграничным инцидентом, а являются составной частью политики военной агрессии Армении против Азербайджана. Об этом в интервью французскому телеканалу France24 заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Несмотря на то, отметил он, что после встречи в Душанбе в 2018 году Азербайджан предпринял конструктивные шаги по продвижению процесса переговоров, Армения разработала реакционную военную доктрину, министр обороны этой страны выступил с лозунгом - «новые войны, новые территории», а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «Карабах- это Армения». Тем самым Армения подтвердила свою политику по аннексии территорий Азербайджана.

Хикмет Гаджиев напомнил также, что Армения приняла новую стратегию национальной безопасности, основывающуюся на расизме и шовинизме. Подобные шаги создают почву для новых актов агрессии, один из которых и произошел в Товузе. Помощник президента отметил, что у Азербайджана нет никаких военных целей в приграничной с Арменией зоне, напротив, страна заинтересована в обеспечении стабильности на этой территории.

Затем Хикмет Гаджиев перечислил цели, которые преследовала Армения, осуществляя атаку в Товузском направлении:

- Таким образом Армения пытается нарушить процесс переговоров и отвлечь внимание мировой общественности от армяно-азербайджанского конфликта

- Армения пытается создать новый очаг напряженности в регионе

- Армения старается создать угрозу нефтегазопроводам и коридору Восток-Запад

- Создавая напряженность, Армения пытается отвлечь внимание своего населения от серьезных социально-экономических проблем внутри страны.

Помощник президента довел до сведения телеаудитории, что Армения нацелилась на гражданские объекты Азербайджана, в результате чего уже погиб один мирный житель. В то же время военные круги Армении угрожают нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана ракетами «Искандер».

Касаясь деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Хикмет Гаджиев отметил, что переговоры должны быть предметными, сопредседатели должны соответствовать своему мандату, который исходит из соответствующих резолюций Совбеза ООН, и осуществлять деятельность с целью освобождения от оккупации азербайджанских территорий.

Хикмет Гаджиев назвал Армению заложницей сфальсифицированной истории, а положение на линии соприкосновения войск сравнил с окопной войной между Францией и Германией во время Первой мировой войны.

Помощник президента подчеркнул, что в 21 веке неприемлемы попытки силового изменения международно признанных границ государств и Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий.